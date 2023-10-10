Курортный романтик из Дагестана обокрал возлюбленную на треть миллиона Mash: дагестанец завязал роман с москвичкой и украл у нее 300 тысяч рублей

Фото: НАК

Учительница из Москвы познакомилась с жителем Дагестана во время отпуска, однако спустя два года роман закончился побоями и кражей порядка 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Женщина обратилась в полицию, после чего дагестанец каждый день ей звонил с просьбой забрать заявление.

Надежда познакомилась с Магомедом во время отдыха в Махачкале в 2021 году. Возлюбленные были вместе до 3 октября, когда в этот день дагестанец приехал к ней в гости в Москву. В ходе общения он попросил у девушки денег взаймы, однако та отказала.

Спустя время он схватил возлюбленную за волосы и потребовал разблокировать телефон с помощью ее лица и Face ID. Через смартфон злоумышленник оформил кредит в микрозаймах на ее имя на 300 тысяч рублей, перевел себе почти всю эту сумму и скрылся.

Правоохранительные органы выяснили, что Магомед имел судимость за кражу велосипеда у пенсионерки и разбойное нападение. По данным Mash, злоумышленник ей названивает с просьбой забрать заявление из полиции, при этом денег вернуть своей жертве он не может — все они проиграны на ставках.

В сентябре сотрудница одной из московских клининговых компаний обчистила квартиру клиента на Большом Овчинниковском переулке. 50-летняя женщина выкрала женские часы Cartier и Audemars, а также двое часов Rolex общей стоимостью 7,8 млн рублей. Помимо этого, из копилки исчезло более полумиллиона рублей наличными. Подозреваемую задержали через пару недель, она во всем призналась.