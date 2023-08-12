В Приморье люди с ребенком ограбили магазин телефонов и попали на видео Во Владивостоке люди с ребенком ограбили магазин телефонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ТЦ «Универсам» на улице Русской компания молодых людей, пришедших с ребенком, ограбила магазин телефонов, видео опубликовал Telegram-канал «Владивосток № 1». Они похитили два дорогостоящих смартфона.

Преступники взломали витрину, когда продавец ненадолго отошел от прилавка. Судя по записям с камер, одному из участников группы ранее удалось вскрыть стеклянный стеллаж, однако в этот раз они дождались подходящего момента и совершили кражу.

Ранее у бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова украли крупную сумму денег и дорогие часы, которые он хранил в сейфе в собственной квартире. На месте украденного грабитель оставил фальшивые денежные купюры и поддельные часы.

До этого у семьи из России в аэропорту Барселоны похитили багаж с драгоценностями на сумму €8,5 млн. У россиян, летевших в Дубай, во время регистрации на рейс незаметно укатили чемодан и сумку, в которых лежали кольца с бриллиантами, браслеты, колье, часы и наличные в валюте.