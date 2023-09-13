Россиянин получил семь лет колонии за призывы к подрыву Крымского моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Канска в Красноярском крае осужден на семь лет лишения свободы за призывы к теракту на Крымскому мосту и насилию в отношении русских людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Там добавили, что экстремистские призывы россиянин размещал в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил Рамазана Муртозова к 15 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта на территории торгового центра или железнодорожного вокзала в Курске. Следствие доказало, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами и планировал совершить взрыв в общественном пространстве в городе. Осужденный признал свою вину. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 1 млн рублей.