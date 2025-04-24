Россиянин получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену Суд приговорил жителя Курганской области к 13 годам колонии за госизмену

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Курганский областной суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в государственной измене, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону. Согласно постановлению, житель Катайска отправится на 13 лет в колонию строго режима и будет обязан выплатить денежный штраф, передает РИА Новости.

В Курганском областном суде вынесен приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, жителю Катайска <...>. Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, а также выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Как выяснило следствие, задержанный в августе прошлого года был завербован ГУР Минобороны Украины. За деньги он передавал данные о местах дислокации и количестве военнослужащих одной из войсковых частей ВС РФ в зоне спецоперации, а также об участии в СВО ряда бойцов с их персональными данными.

Ранее в ФСБ сообщили, что жителя Челябинской области обвинили в государственной измене. По данным спецслужбы, с октября 2022 года по май 2023-го мужчина переводил деньги военной организации, работа которой направлена против безопасности России.

До этого сообщалось, что школьник поджег торговый центр в подмосковном Нахабино. Оказалось, что 13-летнего мальчика запугивали статьей за госизмену. Мошенники связались с ним через мессенджер, где он познакомился с девочкой по имени Милана, которая предложила выбрать удобное место для встречи и попросила прислать геолокацию. После этого с подростком связались якобы сотрудники правоохранительных органов.