Россиянина обвинили в госизмене за денежные переводы Жителя Челябинской области обвинили в госизмене за поддержку Украины

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Жителя Челябинской области обвинили в государственной измене, сообщила Lenta.ru представитель регионального УФСБ России Татьяна Соснина. По данным источника, с октября 2022 года по май 2023-го мужчина переводил деньги военной организации, работа которой направлена против безопасности России.

Изначально в отношении задержанного в марте 2024 года мужчины возбудили уголовное дело за призывы к осуществлению террористической деятельности. Позже к этому обвинению добавилось финансирование организации с Украины.

Ранее двух братьев-близнецов Мельниковых — Матвея и Тимофея, Юрия Михеева и гражданина Грузии Рати Бурдули внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Мельниковым вменяются госизмена и участие в организации «Легион „Свобода России“» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По версии следствия, украинские спецслужбы завербовали братьев и поручили им поджечь автомобили и другую военную технику в одной из воинских частей в Дмитровском районе Подмосковья.

До этого школьник поджег торговый центр в подмосковном Нахабино. Оказалось, что 13-летнего мальчика запугивали статьей за госизмену. Мошенники связались с ним через мессенджер, где он познакомился с девочкой по имени Милана, которая предложила выбрать удобное место для встречи и попросила прислать геолокацию. После этого с подростком связались якобы сотрудники правоохранительных органов.