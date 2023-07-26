Школьница-инвалид забеременела от отца-насильника В Калининградской области 13-летняя школьница с психологическими особенностями забеременела от отца

Фото: СУ СК России по Калининградской области

В Калининградской области перед судом предстанет 42-летний житель, от которого забеременела 13-летняя дочь с психологическими особенностями, сообщили изданию «Клопс» в региональном СК. Отмечается, что мужчина на протяжении трех лет насиловал девочку.

Летом 2019 года обвиняемый изнасиловал свою 13-летнюю дочь, которая с учетом индивидуально-психологических особенностей не могла оказать ему должного сопротивления, то есть находилась в беспомощном состоянии. Аналогичные преступления фигурант совершил в отношении дочери еще шесть раз с января 2020-го по февраль 2022 года, после чего у несовершеннолетней наступила беременность, — рассказали в ведомстве.

В городе Раменское Московской области 60-летнего гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании девятилетней девочки. По данным следствия, преступление произошло в подвале одного из домов. Мужчине грозитот 12 до 20 лет лишения свободы.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 55-летнего уроженца Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании 16-летней школьницы. Об этом сотрудникам полиции сообщили врачи, к которым потерпевшая обратилась по горячей линии. Подозреваемый ранее был неоднократно судим.