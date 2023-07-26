Мигранта-пенсионера обвинили в изнасиловании ребенка в Подмосковье

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В городе Раменское Московской области 60-летнего гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. По данным следствия, преступление произошло в подвале одного из домов.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Мужчине грозит наказание от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 55-летнего уроженца Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании 16-летней школьницы. Об этом сотрудникам полиции сообщили врачи, к которым потерпевшая обратилась по горячей линии. Подозреваемый ранее был неоднократно судим.

До этого в Санкт-Петербурге полицейские нашли у охранника-насильника целый арсенал, включающий в себя автоматы, пистолеты, карабины, снайперскую винтовку для спецподразделений, а также составные части оружия. На своей странице в социальных сетях подозреваемый позиционировал себя как заядлый охотник и примерный семьянин.