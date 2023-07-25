Мигранта заподозрили в изнасиловании школьницы в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции задержан 55-летний мигрант по подозрению в изнасиловании 16-летней школьницы, сообщает ТАСС. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый является уроженцем Узбекистана, ранее он был неоднократно судим.

О преступлении сотрудникам полиции стало известно от врачей, к которым потерпевшая обратилась по горячей линии. Правоохранители установили, что ученица девятого класса одной из петербургских школ познакомилась с подозреваемым около месяца назад в интернете. После непродолжительной переписки она согласилась встретиться с мужчиной в отеле на Съезжинской улице, где и подверглась насилию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 49-летнего охранника овощебазы, подозреваемого в изнасиловании 15-летнего мальчика. Пострадавший был в беспомощном состоянии вследствие опьянения. Задержанный сознался в изнасиловании.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские нашли целый арсенал, включающий в себя автоматы, пистолеты, карабины, снайперскую винтовку для спецподразделений, а также составные части оружия. На своей странице в социальных сетях подозреваемый позиционировал себя как заядлый охотник и примерный семьянин.