Охранника овощебазы задержали по подозрению в изнасиловании подростка В Петербурге 49-летнего охранника овощебазы задержали за изнасилование 15-летнего подростка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 49-летнего контролера-охранника овощебазы по подозрению в изнасиловании 15-летнего подростка, сообщает «Фонтанка». Преступление было совершено в конце июня в поселке Пригородный. Пострадавший был в беспомощном состоянии вследствие опьянения. Задержанный сознался в изнасиловании.

Оперативники также провели обыск в квартире фигуранта уголовного дела, расположенной в Кронштадте. Они обнаружили несколько частей оружия, в том числе пистолета Parabellum, винтовки Мосина, пулемета MG-43, АКМ, ППШ и карабина Benelli. Предполагается, что против мужчины могут завести второе дело о незаконном хранении оружия. Известно, что на своей странице в социальных сетях подозреваемый позиционировал себя как заядлый охотник и примерный семьянин.

Представители Следственного комитета России ранее заявили о задержании подозреваемого в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы. Мужчина был ранее судим за особо тяжкое преступление. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.