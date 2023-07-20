Опубликовано фото арсенала насильника с овощной базы в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото арсенала задержанного в Петербурге охранника-насильника опубликовал Telegram-канал Mash. Помимо готовых к стрельбе «стволов» у него обнаружено не менее 17 частей разнообразного огнестрельного оружия.

Отмечается, что дома у любителя мальчиков обнаружены автоматы, пистолеты, карабины, магазины к ним, стволы и составные части оружия. Среди прочего нашли даже «винторез» — снайперскую винтовку для спецподразделений и бронетранспортер.

Ранее задержанный сознался в изнасиловании 15-летнего подростка. Преступление было совершено в конце июня в поселке Пригородный под Петербургом. Пострадавший был в беспомощном состоянии вследствие опьянения.

Оперативники провели обыск в квартире фигуранта уголoвного дела, расположенной в Кронштадте. Они обнаружили несколько частей оружия, в том числе пистолета Parabellum, винтовки Мосина, пулемeта MG-42, АКМ, ППШ и карабина Benelli. Предполагается, что против мужчины могут завести второе дело о незаконном хранении оружия. Подозреваемый пoзиционировал себя как заядлый охотник и примерный семьянин.