Россияне заразились сибирской язвой Глава Чувашии Николаев: у двух жителей Цивильского района выявили сибирскую язву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое жителей Цивильского муниципального округа Чувашии заразились сибирской язвой, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев. По его словам, жизням заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы, добавил он.

Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. <...> Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести, — написал Николаев.

Он подчеркнул, что сейчас власти региона делают все возможное для недопущения распространения инфекции среди местных жителей.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что одной из самых заразных болезней является корь. Он предупредил россиян, что инфекция передается не только при прямом контакте, но и просто через воздух. Единственным способом избежать инфицирования он назвал вакцинацию.