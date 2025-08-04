Россиянам объяснили, чем опасен лавовый поток Ключевской сопки

Поток лавы, который спускается по склону Ключевской сопки на Камчатке, достиг протяженности трех километров и подходит к активно тающему леднику Богдановича, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров в комментарии ТАСС. По его словам, это явление представляет угрозу.

Сегодня протяженность потока лавы достигла почти трех километров. Это достаточно опасное явление, так как он движется вниз и при этой скорости движения попадет в ледник Богдановича. Ледник сейчас интенсивно тает, — сказал эксперт.

Ранее специалисты филиала Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН сообщили, что Ключевская сопка активизировалась после мощных подземных толчков на Камчатке. По их словам, лавовый поток устремился вниз по западному склону вулкана.

Кроме того, в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что в кратере вулкана на Камчатке сформировался новый конус. Он появился после начала извержения примерно месяц назад и стал центром нынешней вулканической активности, отметили специалисты.