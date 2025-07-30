На Камчатке в кратере Ключевской сопки вырос новый вулканический конус

В кратере вулкана Ключевская сопка на Камчатке образовался новый конус, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Он сформировался после начала извержения около месяца назад и стал центром текущей вулканической активности.

После начала извержения в кратере вулкана Ключевская сопка вырос новый конус, который сейчас является центром активности. Из него постоянно происходят выбросы пепла и вулканических бомб, — уточнили в институте.

Ранее у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 — самое сильное с 1952 года. Основной удар сопровождался серией афтершоков магнитудой от 5, что вызвало угрозу цунами для прибрежных территорий.

Позднее директор Института физики Земли РАН Сергей Тихоцкий заявил, что пик сейсмической активности и угрозы цунами после камчатского землетрясения миновал. Ученый отметил, что своевременные прогнозы академика Сергея Федотова, разработанные десятилетия назад, помогли властям подготовиться к катастрофе и минимизировать возможные последствия для населения.