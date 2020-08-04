Российские киносети не планируют увеличивать стоимость билетов

https://static.news.ru/photo/dba10a80-d662-11ea-a50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Кинотеатры ориентированы на то, чтобы вернуть зрителей в залы, поэтому предпосылок к увеличению цен на билеты в кино нет.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на гендиректора Объединенной сети кинотеатров (входят «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») Алексея Васясина.

Индустрия не растила цены на билеты на протяжении четырёх лет, сейчас предпосылок ввиду экономической ситуации в стране нет никаких, — цитирует его издание.

Он добавил, что задача состоит в том, чтобы вернуть людей в кинотеатры.

В свою очередь президент сети «Каро» Ольга Зинякова уточнила, что цены на билеты могут даже снизиться, поскольку из-за новых правил по заполняемости залов зрители, вероятно, будут ориентироваться на посещение утренних и дневных сеансов, которые стоят дешевле. По её мнению, у людей сейчас нет возможности платить больше.

Ранее Роспотребнадзор подготовил совместно с Минкультуры РФ рекомендации по работе кинотеатров. В частности, согласно документу, между кинозрителями должна соблюдаться социальная дистанция. Все сотрудники и посетители должны носить маски и перчатки.

Многие эксперты считают, что опасность заразиться коронавирусом во время просмотра фильма гораздо выше, чем, например, при походе в ресторан. Сейчас в России постепенно снимают ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, десять премьерных кинолент, среди которых комедии, драмы, ужасы, покажут на больших экранах в РФ на первой неделе работы кинотеатров, начавшейся с 1 августа.