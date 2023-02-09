Российские артиллеристы в ДНР уничтожили украинский миномет РИА Новости: под Авдеевкой военные РФ уничтожили украинский миномет в артиллерийской дуэли

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российские военные в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дуэль в ДНР получилось снять на видео, в чем помог специальный оптико-электронный комплекс «Ирония», сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что данный бой произошел в ночь на 8 февраля. Российские военные для поражения минометного расчета задействовали разведку и систему контрбатарейной борьбы. Противник был уничтожен с использованием ствольной артиллерии и минометов.

Также в ночь на 8 февраля российские военные использовали комплекс «Ирония» для фиксации последствий обстрела под Авдеевкой украинских позиций. Было зафиксировано попадание целого пакета из 40 снарядов реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее американский журналист Тим Листер рассказал телеканалу CNN, что командующие ВСУ готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Он добавил, что был поражен количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, проводимых российскими военными.