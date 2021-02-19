Росгвардеец взбесился и попытался накормить официантку деньгами

https://static.news.ru/photo/20db4b84-7333-11eb-a5e6-96000091f725_660.jpg Фото: Gazeta Номер один / youtube.

В кафе «Золотая медаль» в Улан-Удэ сотрудник Росгвардии разозлился на официантку и заставил её есть деньги. Он схватил девушку за руку и попытался засунуть ей в рот купюры. Карды с камеры видеонаблюдения попали в Сеть.

Причиной конфликта стал контейнер для еды, пишет издание «Новая Бурятия». Официанты, обслуживающие стол офицера, сложили недоеденную пищу в контейнер и включили его стоимость в счёт. Но росгвардеец отказался платить, на что ему сказали, что это правило заведения.

Мужчина вспылил и начал ругаться с персоналом, после чего напал на сотрудницу. Его тут же оттащили охранники заведения и вызвали полицию.

СМИ пишут, что в скандал полковник Росгвардии попал ещё год назад, однако расследование начали только сейчас после того, как кадры с камеры утекли в Сеть. Тогда дело замяли.

По данному факту проводится проверка. При установлении причастности должностных лиц будут приняты соответствующие меры, виновные будут привлечены к ответственности, - цитирует портал сообщение пресс-службы Росгвардии Бурятии.

Как ранее писал NEWS.ru, контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва), который позволил себе посмеяться над женщиной из Санкт-Петербурга, которую ударил ногой силовик, будет уволен. Об этом на следующий день после инцидента на своей официальной странице в социальной сети сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.