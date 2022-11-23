Рогов заявил об уничтожении обстреливавшей Энергодар и ЗАЭС технике ВСУ Рогов: союзные силы уничтожили технику ВСУ, которая обстреливала Энергодар и ЗАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, огневые точки ВСУ располагались в районе Никополя и Марганца в Днепропетровской области. При этом он не уточнил количество пораженной техники и дату артиллерийского удара, передает ТАСС.

Никополь с Марганцем: там огневые точки противника, с которых наносятся удары по территории Энергодара и Запорожской АЭС. Эти огневые точки были накрыты [артиллерией союзных сил]. Надо понимать, что это не одна точка, они меняют позиции. В тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ, она была накрыта, — сказал Рогов.

Ранее в Минобороны сообщили, что 19 ноября ВСУ выпустили 11 крупнокалиберных артснарядов по ЗАЭС, еще 14 снарядов были выпущены утром 20 ноября. Конашенков пояснил, что стрельба велась из подконтрольного Киеву населенного пункта Марганец в Днепропетровской области.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Он назвал неприемлемыми атаки на объект атомной энергетики, охарактеризовав их «игрой с огнем».

В свою очередь Рогов 21 ноября рассказал, что ВСУ ведут обстрел Энергодара, где находится Запорожская АЭС, из тяжелой артиллерии НАТО. По его словам, прилеты зафиксированы в районе береговой линии.