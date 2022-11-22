Рогов назвал причину возобновления обстрелов ЗАЭС Рогов: возобновление ВСУ обстрелов ЗАЭС связано с позицией России по резолюции МАГАТЭ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Возобновление ВСУ обстрела Запорожской АЭС связано с позицией России по резолюции МАГАТЭ, в которой Москву призывают отказаться от контроля над станцией, заявил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он назвал словоблудием доклад МАГАТЭ по ЗАЭС, в котором не указано, что станция обстреливалась украинской стороной.

Реакция России на резолюцию МАГАТЭ и возобновление обстрелов Запорожской АЭС в субботу — это абсолютно согласованные действия. Они как шулера расписывают партию, кто какую карту должен подкинуть, — сказал Рогов.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил в эфире «Соловьев Live», что удары ВСУ по ЗАЭС в минувшие выходные стали одними из самых тяжелых. Они наносились прицельно в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры, что представляет большую угрозу для ядерной безопасности. Карчаа добавил, что ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения, но это на значит, что защита станции является абсолютной.

Резолюцию по ЗАЭС с призывом к России «немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на эту станцию» МАГАТЭ приняла 17 ноября. РФ и Китай проголосовали против документа.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти «играют с огнем», продолжая провокации на ЗАЭС. Она отметила, что из-за обстрелов электростанции «ситуация балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа».

Глава Росатома Алексей Лихачев, в свою очередь, предупредил, что на Запорожской АЭС существует риск атомной аварии. Он призвал принять все меры к обеспечению безопасности станции.