https://static.news.ru/photo/d460383a-e069-11e9-8fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Письмо к президенту РФ написали родители учеников школы № 105 в Перми. Они пожаловались главе государства на унижение детей и вымогательство в классах с допрофессиональной полицейской подготовкой.

Как следует из обращения, в «полицейских» классах «процветает постоянное унижение детей, вымогательство и хищение денежных средств», пишет местное издание « Звезда ».

Родители утверждают, что с них собирают деньги на спортивную форму, обмундирование, погоны, нашивки и различные мероприятия, но отчёт о расходах не предоставляется. По оценке авторов обращения, в год с них собирают порядка 25 млн рублей.

Власти Прикамья получили из администрации обращение родителей. Как сообщил родителям зампред краевого правительства Антон Клепиков, департамент образования провёл внеплановую проверку школы, в результате которой факты сбора денег подтвердились.

Деятельность «полицейских» классов изучило управление надзора и контроля Министерства образования. В ведомстве пришли к выводу, что муниципальная школа не имеет права реализовывать подобные образовательные услуги.

Также издание сообщает, что МВД по фактам хищения денежных средств завело уголовное дело по статье «Мошенничество».

В интервью изданию 59.ru директор школы Ирина Горбунова сообщила, что уголовного дела нет. По её словам, после заявления одной из родительниц о поборах и грубом отношении к ученикам в учреждении прошла проверка, организованная региональным департаментом образования. В результате «факты нарушений не подтвердились».

Как писал News.ru, ранее суд в Пермском крае приговорил к двум годам условно бывшего замдиректора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 3 города Краснокамска Елену Погоржальскую. Её признали виновной в халатности из-за гибели ученицы от голода.