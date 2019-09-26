Письмо к президенту РФ написали родители учеников школы № 105 в Перми. Они пожаловались главе государства на унижение детей и вымогательство в классах с допрофессиональной полицейской подготовкой.
Как следует из обращения, в «полицейских» классах «процветает постоянное унижение детей, вымогательство и хищение денежных средств», пишет местное издание «
Родители утверждают, что с них собирают деньги на спортивную форму, обмундирование, погоны, нашивки и различные мероприятия, но отчёт о расходах не предоставляется. По оценке авторов обращения, в год с них собирают порядка 25 млн рублей.
Власти Прикамья получили из администрации обращение родителей. Как сообщил родителям зампред краевого правительства Антон Клепиков, департамент образования провёл внеплановую проверку школы, в результате которой факты сбора денег подтвердились.
Деятельность «полицейских» классов изучило управление надзора и контроля Министерства образования. В ведомстве пришли к выводу, что муниципальная школа не имеет права реализовывать подобные образовательные услуги.
Также издание сообщает, что МВД по фактам хищения денежных средств завело уголовное дело по статье «Мошенничество».
В интервью изданию
Как писал News.ru, ранее суд в Пермском крае приговорил к двум годам условно бывшего замдиректора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 3 города Краснокамска Елену Погоржальскую. Её признали виновной в халатности из-за гибели ученицы от голода.