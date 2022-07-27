Родителей убитой в Новосибирске девушки проверят на выполнение обязанностей Омбудсмен Болтенко: родителей убитой в Новосибирске девушки проверят на выполнение ими обязанностей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Семью убитой в Новосибирске 17-летней девушки проверят на выполнение родительских обязанностей, заявила NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко. Омбудсмен подчеркнула, что важно понять, какими были взаимоотношения в семье. Она также пообещала поддержку в получении любой помощи: материальной, психологической, медицинской.

Важно понять, что за семья, какими были взаимоотношения в семье, как так получилось — несовершеннолетняя девочка, хоть ей скоро 18 лет, оказалась одна на улице. Где были родители, почему они не выполняли родительские обязанности по защите ребенка от различных негативных ситуаций. Занимаемся этой семьей, [взяли под контроль], проводим межведомственное расследование, — рассказала Болтенко.

Омбудсмен добавила, что Советский район, где произошло преступление, не является криминальным.

Следственный комитет РФ ранее опубликовал кадры допроса гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве. По данным следователей, задержанный нанес жертве 15 ножевых ранений. Мотивом преступления стала ревность, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был знаком с погибшей и ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.