Режим опасности атаки беспилотников введен в российском регионе Гусев: угроза атаки дронов объявлена в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введен на территории Воронежской области, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Силы противовоздушной обороны приведены в боеготовность, отметил он.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал глава области.

Ранее Минобороны России передавало, что дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российской территорией. По два дрона уничтожено над Белгородской и Курской областями, еще один — над Воронежской областью, резюмировали в оборонном ведомстве.

До этого ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода. Массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У». Тогда же произошло повторное обрушение попавшего под огонь жилого дома. В МЧС подтвердили, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.