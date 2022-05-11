«Подъём»: на Алтае в одном из моргов обнаружили свалку трупов на полу

Фото 001 Stewart Goldstein/Medicimage/Global Look Press

В Славгороде Алтайского края жители пожаловались на то, что трупы в морге местной ЦРБ лежат на полу и через них перешагивает персонал учреждения. Тела находились в холле около входа в патологоанатомическое отделение, передаёт Telegram-канал «Подъём». Когда мужчина, пришедший забрать тело родственницы, сделал медикам замечание, они отказались с ним разговаривать.

Они отказались со мной разговаривать. До того как я начал снимать видео, меня попросили отойти подальше, а после того как снял видео, вообще закрыли дверь, — рассказал очевидец.

Мужчина решил направить онлайн-письмо в региональный департамент здравоохранения, прикрепив видео и текст. По его словам, в ведомстве не отреагировали на обращение.

Пользователи Сети разделились во мнениях. Кто-то счёл свалку трупов нарушением санитарных норм, а кто-то назвал происходящее обычным явлением в патологоанатомическом отделении.

Морг может принимать только определённое количество тел, а если их куча, тела лежат повсюду. Просто впечатлительным родственникам там делать нечего, — написала пользовательница с ником Ната Наточка.

Ранее жители Иваново заметили десятки чёрных мешков с трупами у морга. Его сотрудники разбирали их в костюмах химзащиты. В департаменте здравоохранения Ивановской области объяснили произошедшее перегрузкой из-за коронавируса.