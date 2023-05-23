Readovka: в село в Белгородской области зашла украинская ДРГ Readovka: в село Богун-Городок в Белгородской области зашла украинская ДРГ

Фото: МО Украины

Telegram-канал Readovka сообщает, что в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области зашла украинская ДРГ. Населенный пункт находится рядом с селом Щетиновка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Readovka сообщает, что украинскую ДРГ, которая прорывалась со стороны Харьковской области, отбросили пограничники. Канал пишет, что диверсанты попали под минометный огонь, стрельбу было слышно также в Щетиновке. По информации Readovka, к двум населенным пунктам подошли российские резервы.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. После случившегося СК возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ, в том числе о теракте.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, силовики предпринимают усилия по предотвращению подобного в будущем.

Позже заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «уничтожать как крыс» украинские ДРГ, а не брать диверсантов в плен. По его словам, утверждения Киева о непричастности к вылазкам диверсантов в РФ, абсолютным враньем, так как за подобные акты ответственны «спонсоры киевского режима», а именно США, ЕС и Британия.