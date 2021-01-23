Работу Вечного огня в Ноябрьске остановили из-за морозов

В субботу, 23 января, в городе Ноябрьске, расположенном на территории ЯМАО, приостановили системы работы Вечного огня. Об этом на официальной страницы в социальной сети сообщили сотрудники пресс-службы местной администрации.
По состоянию на утро субботы в Ноябрьске столбики термометров показывали 46 градусов мороза.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с низкой температурой воздуха на площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь, — сообщается на странице администрации Ноябрьска во «ВКонтакте».
Вечный огонь в центре города снова загорится после того, как температура воздуха повысится.
Как ранее передавал NEWS.ru, в Крыму 20 января установлен новый рекорд потребления электрической мощности зимой. Об этом сообщает региональное диспетчерское управление энергосистемы полуострова и города Севастополь.
В часы утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в крымской энергосистеме достигло 1 тысячи 569 МВт. Это на 78 МВт выше значения предыдущего исторического максимума потребления.