Работу Вечного огня в Ноябрьске остановили из-за морозов

https://static.news.ru/photo/edb672d8-5d48-11eb-87d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: anoyabrsk/vk.com

В субботу, 23 января, в городе Ноябрьске, расположенном на территории ЯМАО, приостановили системы работы Вечного огня. Об этом на официальной страницы в социальной сети сообщили сотрудники пресс-службы местной администрации.

По состоянию на утро субботы в Ноябрьске столбики термометров показывали 46 градусов мороза.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с низкой температурой воздуха на площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь, — сообщается на странице администрации Ноябрьска во «ВКонтакте».

Вечный огонь в центре города снова загорится после того, как температура воздуха повысится.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Крыму 20 января установлен новый рекорд потребления электрической мощности зимой. Об этом сообщает региональное диспетчерское управление энергосистемы полуострова и города Севастополь.

В часы утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в крымской энергосистеме достигло 1 тысячи 569 МВт. Это на 78 МВт выше значения предыдущего исторического максимума потребления.