«QR-коды — это фуфло»: депутат из Екатеринбурга предложил ввести карантин

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников назвал QR-коды «фуфлом» и призвал ввести жёсткие карантинные меры в Свердловской области против COVID-19. Соответствующее обращение он обещал направить губернатору региона Евгению Куйвашеву, передаёт Znak.com.

По словам политика, многие россияне после вакцинации начинают пренебрегать другими методами профилактики. В результате заболеваемость продолжает расти.

QR-коды — это фуфло! У нас прививки — антимера. Человек укололся, снимает масочку и начинает всех ходить, заражать. А где гарантия, что антитела выработались?<…>Хватит с населением заигрывать, надо зажимать, порядок наводить! — цитирует издание депутата.

По его мнению, нужно принимать жёсткие меры к тем, кто нарушает профилактические меры. Колесников призвал «штрафовать, наказывать, вытаскивать из автобусов антимасочников», даже если они привиты от коронавируса.

Ранее сообщалось 25 октября все чиновники Свердловской области будут обязаны иметь QR-коды о получении прививки от коронавируса или документ о перенесённой болезни. В противном случае их отстранят от работы.