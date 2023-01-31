Пять человек насмерть отравились угарным газом в Свердловской области

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Пять человек погибли в результате отравления угарным газом в Свердловской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте происшествия работают специалисты МЧС России.

Факт подтверждаю, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке городского типа Дружинино, расположенного в 65 километрах от Екатеринбурга.

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