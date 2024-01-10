Путин объяснил отмену поездки в Якутию Путин объяснил отмену поездки в Якутию сбоем в транспортной схеме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что отменил поездку в Якутию из-за сбоев в транспортной схеме. Во время встречи с жителями Анадыря глава государства подчеркнул, что посетит регион позже.

Вот я собирался сейчас в Якутию лететь. Там самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Ну я съезжу все равно, но вот конкретный сбой из-за транспортной [схемы], — объяснил Путин.

10 января президент посещает столицу Чукотского автономного округа. Он прибыл в регион впервые за годы своего президентства. У него запланирован ряд встреч с местными жителями, а также посещение тепличного комплекса, который выстроен в условиях вечной мерзлоты с помощью инновационных технологий.

В ходе посещения теплиц российский лидер оценил аромат базилика и размер помидоров, которые выращиваются в комплексе. Путин назвал плоды «приличными». Кроме того, президент осмотрел огурцы сорта «Святогор».

На встрече с жителями Анадыря Путин также затронул тему отпусков военнослужащих. Он заверил, что проблемы по этому вопросу решаются. Кроме того, он пообещал поручить Минобороны на конкретных примерах рассмотреть случаи задержек выплат военным.