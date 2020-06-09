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Прокуратура усмотрела халатность в больнице в Татарстане, где умер инвалид

18:21, 09 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Признаки халатности были обнаружены в действиях персонала инфекционной больницы в Набережных Челнах. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Отмечается, что в больнице из-за тромбоэмболии скончался 72-летний мужчина, инвалид первой группы. Родственники посчитали, что мужчина не смог своевременно получить комплексную медицинскую помощь, поскольку на него не обратили внимания. Прокуратура начала проверку инцидента.

В ходе проверки установлено, что... инвалиду не были обеспечены условия доступной среды, в том числе путем перевода в другое отделение больницы, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных сотрудников.

Как писал NEWS.ru власти Татарстана приняли решение о смягчении карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. Раньше средства защиты требовалось надевать в парках, скверах и других общественных пространствах. Теперь такие требования предъявляются только для людей в закрытых помещениях

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