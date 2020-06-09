Прокуратура усмотрела халатность в больнице в Татарстане, где умер инвалид

https://static.news.ru/photo/6c8bf5a6-aa66-11ea-be6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Признаки халатности были обнаружены в действиях персонала инфекционной больницы в Набережных Челнах. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Отмечается, что в больнице из-за тромбоэмболии скончался 72-летний мужчина, инвалид первой группы. Родственники посчитали, что мужчина не смог своевременно получить комплексную медицинскую помощь, поскольку на него не обратили внимания. Прокуратура начала проверку инцидента.

В ходе проверки установлено, что... инвалиду не были обеспечены условия доступной среды, в том числе путем перевода в другое отделение больницы, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных сотрудников.

Как писал NEWS.ru власти Татарстана приняли решение о смягчении карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. Раньше средства защиты требовалось надевать в парках, скверах и других общественных пространствах. Теперь такие требования предъявляются только для людей в закрытых помещениях