Прокуратура проверяет сообщение о взрыве газа в Нижнекамске

https://static.news.ru/photo/7100d136-f6c1-11ea-b13b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в городе Нижнекамске. На место выехали оперативники.

Поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме. Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили о пожаре на четвёртом этаже по улице Сююмбике, д. 42, в Нижнекамске. На месте работали подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона.

На данный момент пожар потушен.

Как писал NEWS.ru, в результате взрыва в жилом доме, произошедшего на территории Ярославля, повреждения получили 12 квартир. Шесть из них уничтожены полностью.

По версии следствия, основной причиной взрыва стала утечка газа из квартиры на четвёртом этаже. Обрушились перекрытия между шестым и первым этажами, а также внешняя стена здания с пятого по третий этаж. Повреждения получили 12 квартир, шесть из них уничтожены полностью.

Погибли две женщины и восьмилетний ребёнок. Власти региона выплатят пострадавшим по 200 тысяч рублей. Семьям погибших — по одному миллиону компенсации. В одной семье погибли два человека — она получит два миллиона.