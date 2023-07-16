Пробка у Крымского моста со стороны Тамани значительно разрослась У Крымского моста со стороны Тамани в пробке находятся 980 автомобилей

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани утром 16 июля выросло до 980, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Согласно данным канала, со стороны Керчи затруднений не наблюдается.

07:00. В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет, — говорится в сообщений.

15 июля по состоянию на 09:00 в пробке на вышеуказанном направлении со стороны Тамани стояло порядка 320 машин.

Днем 14 июля на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи находилось порядка 625 транспортных средств. Тогда время ожидания проезда составляло более двух часов, но к вечеру пробки не стало. Крымский мост в настоящее время открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что тема пробок на Крымском мосту достаточно детально обсуждалась с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, очень важно обеспечивать безопасность этой транспортной артерии, при этом невозможно сделать движение полностью бесконтрольным.