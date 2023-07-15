В пробке у Крымского моста со стороны Тамани находятся более 300 машин У Крымского моста со стороны Тамани в пробке находятся 304 автомобиля

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Более 300 автомобилей находятся в пробке у Крымского моста со стороны Тамани утром 15 июля, сообщается в оперативном Telegram-канале Крымского моста. По его данным, к 07:00 время ожидания составляло около часа.

В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи затруднений нет, — подчеркивается в сообщении.

Днем 14 июля на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи находилось более 700 транспортных средств. Тогда время ожидания проезда составляло более двух часов, но к вечеру пробки не стало. Крымский мост в настоящее время открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов.

В пресс-службе Минобороны России 11 июля сообщили, что помогать в переправе гражданского транспорта через Керченский пролив начали десантные корабли Черноморского флота. Данные меры введены для разгрузки Крымского моста в условиях большого количества туристов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что тема пробок на Крымском мосту достаточно детально обсуждалась с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, очень важно обеспечивать безопасность этой транспортной артерии, при этом невозможно сделать движение полностью бесконтрольным. Песков добавил, что пробки на Крымском мосту увеличиваются к концу недели, когда растет трафик.