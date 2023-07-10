В Кремле высказались о пробках на Крымском мосту Песков о пробках на Крымском мосту: принимаются меры, чтобы минимизировать издержки

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Тема пробок на Крымском мосту достаточно детально обсуждалась с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, очень важно обеспечивать безопасность этой транспортной артерии, при этом невозможно сделать движение полностью бесконтрольным.

Да, определенные издержки есть и будут. Но другое дело, что принимаются меры для того, чтобы эти издержки минимизировать и обеспечить все удобства для гражданин и туристов. Мы видим, что эти пробки не имеют перманентного характера. Они могут держаться один-два дня, потом сходят на нет, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что пробки на Крымском мосту увеличиваются к концу недели, когда растет трафик, при этом в начале и середине недели они уменьшаются.