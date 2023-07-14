Двухчасовая пробка образовалась у Крымского моста со стороны Керчи

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась пробка, время ожидания в которой составляет порядка двух часов, сообщается в Telegram-канале переправы. Проезда ожидают более 500 автомобилей.

В очереди со стороны Керчи находится 530 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, — говорится в сообщении.

Со стороны Тамани проезд по мосту свободный.

К 15:00 мск число машин увеличилось до 625, время ожидания уже более двух часов. Утром 14 июля в пробке со стороны Керчи стояли 130 автомобилей. При этом со стороны Тамани ожидали проезда 228 машин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что образование пробок у Крымского моста связано с необходимостью обеспечивать его безопасность. Он подчеркнул, что сделать движение по переправе полностью бесконтрольным невозможно. Песков также отметил, что пробки на Крымском мосту увеличиваются к концу недели, с ростом трафика, а в начале и середине недели они уменьшаются.

9 июля движение по Крымскому мосту было приостановлено в обе стороны. Telegram-канал Mash сообщал, что это было связано с возможной попыткой ВСУ атаковать часть переправы в районе Керчи. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.