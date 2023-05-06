Пригожин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске Пригожин: ЧВК «Вагнер» продолжит штурм Артемовска до 10 мая

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Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что подразделения частной военной компании будут продолжать штурм Артемовска до 00:00 10 мая. По словам бизнесмена, на 6 мая вагнеровцам удалось занять 95 700 квадратных метров территории, несмотря на «снарядный голод».

Под контролем противника остается 2,42 квадратных километра. Максимальное продвижение составило 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они (ВСУ. — NEWS.ru) удерживают. Это комплекс высокоэтажных зданий. Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают штурм Бахмута (Артемовска. — NEWS.ru) до 00:00 10 мая 2023 года, — заявил Пригожин.

Ранее предприниматель сообщал, что из-за нехватки боеприпасов подразделения ЧВК «Вагнер» уйдут из Артемовска 10 мая. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности заменить группы вагнеровцев в городе бойцами спецназа «Ахмат». Пригожин поблагодарил главу субъекта за это предложение и сообщил, что направил министру обороны РФ Сергею Шойгу заявление с просьбой передать позиции «Вагнера» в распоряжение чеченских подразделений.

Кадыров 6 мая объявил, что спецназ «Ахмат» готов выдвигаться в Артемовск. Глава Чечни отметил, что уже подписал соответствующее письмо на имя верховного главнокомандующего. Он также предложил бойцам ЧВК «Вагнер» перейти в чеченские подразделения, пообещав обеспечить им лучшие условия.