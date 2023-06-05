При обстреле граничащего с Украиной региона пострадал мужчина Белгородский губернатор Гладков сообщил, что при обстреле региона пострадал мужчина

Фото: t.me/vvgladkov

При ночных обстрелах Белгородской области пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, сейчас мужчина находится под медицинским наблюдением.

Самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги, — сообщил Гладков.

В комментариях к посту дочь пострадавшего мужчины поблагодарила главу региона. По ее словам, отца доставили в больницу, с ним «все хорошо».

Ночью Гладков сообщил, что в Белгородском районе произошло возгорание одного из энергетических объектов. По его словам, предварительной причиной возгорания называют сброшенное с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство.

Минобороны РФ 4 июня сообщило, что российские военные и пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По противнику был нанесен удар из артиллерии, после чего он ретировался.