Председатель красноярского заксобрания заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/8ae661b6-c10f-11ea-badb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Свиридов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов заразился коронавирусом и находится на домашнем лечении.

Его состояние оценивают как «нормальное». В пресс-службе парламента сообщили, что Свиридов работает дистанционно. Он намерен участвовать в сессии парламента в четверг, 9 июля, сообщает «Интерфакс».

3 июля представитель Рязанской области в Совете Федераций Игорь Морозов рассказал, что заразился коронавирусом, и призвал коллег провериться на наличие инфекции.

Коронавирус бушует даже в Государственной думе. Сегодня ещё у трёх парламентариев обнаружили антитела к COVID-19. Новой инфекцией уже переболели депутаты ГД Леонид Калашников и Дмитрий Новиков.

Общее число подтверждённых случаев в РФ — 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. С начала пандемии 10 667 россиян стали жертвами коронавируса, 472 511 пациентов смогли полностью выздороветь.

В мире коронавирусом заразились более 11,9 миллиона человек, свыше 547 тысячи умерли и более 6,9 миллиона излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 миллионов заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 миллиона, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших, писал NEWS.ru.