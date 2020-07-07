Председатель красноярского заксобрания заразился COVID-19

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов заразился коронавирусом и находится на домашнем лечении.
Его состояние оценивают как «нормальное». В пресс-службе парламента сообщили, что Свиридов работает дистанционно. Он намерен участвовать в сессии парламента в четверг, 9 июля,
3 июля представитель Рязанской области в Совете Федераций Игорь Морозов рассказал, что заразился коронавирусом, и призвал коллег провериться на наличие инфекции.
Коронавирус бушует даже в Государственной думе. Сегодня ещё у трёх парламентариев обнаружили антитела к COVID-19. Новой инфекцией уже переболели депутаты ГД Леонид Калашников и Дмитрий Новиков.
Общее число подтверждённых случаев в РФ — 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. С начала пандемии 10 667 россиян стали жертвами коронавируса, 472 511 пациентов смогли полностью выздороветь.
В мире коронавирусом заразились более 11,9 миллиона человек, свыше 547 тысячи умерли и более 6,9 миллиона излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 миллионов заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 миллиона, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших, писал NEWS.ru.
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