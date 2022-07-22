Предприниматель украл надувной батут с площади в Рязани

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Предприниматель украл надувной батут с площади Победы в Рязани, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на региональное управление МВД. После пропажи готового к транспортировке батута с площади перед муниципальным культурным центром полицейские опросили местных жителей и установили грузовик, на котором его увезли.

Правоохранители проверили арендатора и вышли на 46-летнего местного жителя, занимающегося предпринимательством. Заметив батут без присмотра, он заказал машину, вывез в Москву устройство для прыжков и продал его за несколько сотен тысяч рублей. Мужчине теперь грозит до шести лет лишения свободы.

В мае 2021 года в Барнауле из-за лопнувшего батута детей отбросило на трамвайные пути. В результате происшествия Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело. Дети были госпитализированы, медики оценили их состояние как тяжёлое, двух девочек поместили в реанимацию.

В связи с инцидентом были задержаны 51-летняя индивидуальная предпринимательница и 30-летний владелец батута. Женщину обвинили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.