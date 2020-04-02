Правозащитник: Сыктывкар может стать российским Бергамо по числу заражённых

https://static.news.ru/photo/71157a7c-7468-11ea-9538-fa163e074e61_660.jpg Сыктывкар Фото: Emiliyam /pixabay.com

Правозащитник Эрнест Мезак заявил о том, что столица Коми лидирует по уровню распространения коронавируса в России. Он отметил, что если тенденция сохранится, то Сыктывкар «рискует превратиться в российский аналог итальянского Бергамо».

Число заражённых в Сыктывкаре превышает в 12 раз показатели по всей стране. В столице Коми уже зарегистрировано 22 инфицированных на 100 тысяч человек, проживающих в населённом пункте, сообщает Общественная служба новостей.

Отмечается, что больница Эжвинского района города Сыктывкара была закрыта на карантин из-за руководителя отделения хирургии Андрея Керна, который стал источником коронавируса. Правозащитник пояснил, что это не стопроцентная информация, однако он удивлён, что по этому поводу до сих пор не начали расследование.

С четверга прошлой недели в соцсетях распространялась справка, где указывалось, что в больнице были обнаружены больные, у которых подтвердился диагноз COVID-19. Это сам хирург Андрей Керн, его супруга и тесть (последние в больнице не работают) и трое пациентов хирургического отделения, заведующим которого является Керн. Причём пациенты — социально запущенные персонажи, не имеющие возможности ездить за границу. Логично предположить, что вирус пришёл в больницу через врача, — привели слова правозащитника в Общественной службе новостей.

Эрнест Мезак отметил, что совершенно неважно, был ли врач источником заражения, главное, что Следственный комитет не начал расследование по факту массового заражения людей.

Видимо, прокуратура этой темой занималась. Но просили ли они Следственный комитет запустить дело или продолжают разбираться сами — неизвестно. Следственный комитет молчит. Достоверно известно, что Керн приходится дядей жены начальника следственного отдела СК по городу Сыктывкар. Сделает ли из этого факта оргвыводы руководство начальника следственного отдела — мы узнаем в ближайшие дни, когда город Сыктывкар рискует превратиться в российский аналог итальянского Бергамо, — процитировали Эрнеста Мезака в агентстве.

Правозащитник также отметил, что власти Коми могут скрывать данные по заражённым. Но даже по официальной информации заражённых очень много.

Получается, в Москве заболеваемость составляет 15 человек на 100 тысяч жителей, в Сыктывкаре — 22 инфицированных на 100 тысяч. А по суточному приросту — 12 человек на 100 тысяч. Сыктывкар превращается в очаг заражения, — отметил Эрнест Мезак.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус обеспокоен темпами роста числа заразившихся коронавирусом на планете. По его словам, за последнюю неделю число смертей удвоилось, а в ближайшее время численность заражённых на планете достигнет 1 млн человек.