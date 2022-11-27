Пожилая пара погибла при пожаре в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела супругов-пенсионеров, сообщается на сайте областного главка СКР.

27 ноября 2022 года в правоохранительные органы Солнечногорска поступило сообщение о возгорании частного дома. В ходе тушения и осмотра обнаружены тела супружеской пары пенсионеров 1947 года рождения, — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим СКР организовал проверку. На месте происшествия работают следователи. Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Ранее сообщалось, что при пожаре в коттеджном поселке «Лесное озеро» в Новой Москве погибла вдова режиссера Станислава Говорухина Галина. Вместе с ней проживала домработница, которой удалось выбраться из дома. Площадь пожара составила 100 кв. м, причины его возникновения устанавливаются.