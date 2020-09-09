Пожарные локализовали крупное природное возгорание под Воронежем

https://static.news.ru/photo/846c416a-f27f-11ea-8a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: 36.mchs.gov.ru

Природный пожар в Боровском районе Воронежской области удалось локализовать на площади 130 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Сообщение о пожаре вблизи населённого пункта поступило 8 сентября в 12:40.

Воронежские спасатели прибыли к месту вызова в считанные минуты. Был выявлен очаг пожара в пойме реки, горела сухая трава и камыш на площади около пяти гектаров, — сообщали в МЧС.

Однако из-за порывов сильного ветра площадь увеличилась до 10 гектаров, после чего возникла угроза населённому пункту. Пожарные информировали местных жителей об опасности и подготовили автобусы для возможной эвакуации.

В настоящее время речь идёт не об активном горении, а о тлении. В ходе тушения самолёт БЕ-200ЧС совершил пять сбросов по 12 тонн воды. Сейчас проводится проливка. На месте работают 125 человек и 45 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что лесной пожар вблизи населённого пункта Алпайн в округе Сан-Диего американского штата Калифорния распространился более чем на 1600 гектаров.