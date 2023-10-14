Пожар в гостиничном комплексе в Якутске потушили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели ликвидировали пожар в гостиничном комплексе в Якутске, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве отметили, что персонал и постояльцы не пострадали.

В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — сказали представители министерства.

Ранее в Якутске вспыхнул гостиничный комплекс площадью примерно 400 квадратных метров. В борьбе с возгоранием были задействованы порядка 59 специалистов и 13 единиц техники. Примерно 50 человек успели покинуть территорию до того, как огонь распространился.

Накануне пожар охватил неэксплуатируемую постройку в восточной части Москвы. Площадь возгорания составила более 120 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. По словам сотрудников МЧС, загорелись мусор и старые покрышки. Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Ранее в Москве также загорелся мишленовский ресторан Twins Garden. В элитном заведении вспыхнула вытяжка. Известно, что из ресторана в связи с происшествием были эвакуированы 15 человек, возгорание удалось быстро потушить. Неизвестно, пришлось ли вызывать спасателей или персоналу удалось справиться с огнем собственными силами.