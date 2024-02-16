Крупный пожар произошел в жилом доме в Астрахани В Астрахани загорелась кровля жилого дома на площади 400 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел утром 16 февраля в жилом доме на площади Шаумяна в Астрахани, площадь распространения огня составила 400 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону. О пострадавших информации не поступало.

16.02.2024 в 04:59 (03:59 мск) в Кировском районе, город Астрахань, площадь Шаумяна, дом 24, произошло загорание кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у на общей площади 400 квадратных метров, — говорится в заявлении.

Пожару присвоена повышенная категория сложности. К ликвидации огня привлечены 36 специалистов МЧС и 12 единиц техники.

Ранее в Москве вспыхнуло здание «Известия холла» на Пушкинской площади. В ходе пожара сгорели ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». По информации МЧС, огонь охватил три строения внутри двора, в одном из которых частично обрушилась конструкция. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

До этого в Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположены городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. Сотрудники МЧС спасли из огня двух человек.