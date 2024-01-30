В Москве загорелось здание офиса КПРФ на Проспекте Мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположен Московский городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны, сообщает Telegram-канал «112». На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. В данный момент проходит эвакуация, данных о пострадавших нет. В МЧС сообщили NEWS.ru, что спасатели спасли двух человек в ходе тушения пламени. В настоящий момент возгорание локализовано.

Поступило сообщение о пожаре на улице Гиляровского, д. 29 По прибытии пожарно-спасательных подразделений на 2-м этаже находящегося на реконструкции административного здания происходит загорание. <...> В ходе тушения было спасено два человека. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении.

В 16:05 в пресс-службе МЧС сообщили NEWS.ru о полной ликвидации пожара. Там уточнили, что горели строительные материалы.

Утром 28 января МЧС сообщило о пожаре в Театре сатиры в Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания на Триумфальной площади валил дым. Очевидцы публиковали фото с места происшествия. Площадь возгорания достигала 350 квадратных метров. Тушение пламени осложнялось конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю был ограничен.