Бар «Резиденция» и ночной клуб сгорели при пожаре в «Известия холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Ранее огонь захватил здание «Известия холла», пожар пока не удалось локализовать.

По данным канала, один человек не выходит на связь, он мог находиться внутри здания. В тушении пожара задействовано большое количество пожарных, огонь продолжает распространяться. Из-за ЧП перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса в Большом Путинковском переулке.

Ранее стало известно, что площадь пожара, охватившего здание «Известия холла», составляет около 1500 квадратных метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти. Внутри помещения, находящегося на реконструкции, бушует огонь, с крыши валит черный дым. Пожар начался примерно в пять утра, причины пока неизвестны.

Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на улице Салова рядом с газозаправочной станцией, в Сети появилось видео инцидента. На представленных кадрах видно, как с территории поблизости выезжает тягач с надписью на цистерне: «Пропан — огнеопасно». По имеющимся данным, возгорание произошло в центре приема лома.