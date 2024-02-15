В Москве вспыхнуло здание «Известия холла» Здание «Известия холла» загорелось на Пушкинской площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Здание «Известия холла» на Пушкинской площади в Москве загорелось, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, внутри бушует сильный пожар, а с крыши валит густой черный дым.

На место происшествия прибыло несколько машин МЧС. Информации о пострадавших нет.

Ранее пожар вспыхнул в одном из помещений строящегося здания в аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области. Открытое горение было ликвидировано на площади 300 кв. м. К тушению пламени привлекли 36 человек личного состава и 12 единиц техники, была проведена эвакуация, никто не пострадал.

До этого в ТЦ «Хорошо» на севере Москвы произошел пожар. В торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 3 квадратных метра.

Кроме того, сильный огонь вспыхнул в жилом 11-этажном доме в Анапе вечером 13 февраля. Как сообщило МЧС, на площади 1000 квадратных метров загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей, пострадал один человек — лифтер, который в момент возгорания был на чердаке. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения, ожогом передней брюшной стенки и примерно 2% ожогов тела.