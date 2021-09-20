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Появилось видео стрельбы в пермском университете

09:52, 20 сентября 2021
Появилось видео стрельбы в пермском университете Фото: permuniversity/facebook.com
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В Сети появилось видео с места стрельбы у здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), передаёт Telegram-канал «112».

Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ, — говорится в официальной публикации ПГНИУ.

По имеющимся данным, стрелок сделал несколько выстрелов из травматического ружья по входу в здание университета, а потом забаррикадировался в восьмом корпусе, предварительно ранив двоих учащихся: у одного из них серьёзно повреждена голова, однако пострадавший находится в сознании.

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