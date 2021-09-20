Появилось видео стрельбы в пермском университете

В Сети появилось видео с места стрельбы у здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), передаёт Telegram-канал «112».

Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ, — говорится в официальной публикации ПГНИУ.

По имеющимся данным, стрелок сделал несколько выстрелов из травматического ружья по входу в здание университета, а потом забаррикадировался в восьмом корпусе, предварительно ранив двоих учащихся: у одного из них серьёзно повреждена голова, однако пострадавший находится в сознании.