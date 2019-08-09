Житель Керчи снял на видео первый товарный поезд, выезжающий с Крымского моста.
Как видно на кадрах, в состав поезда входят два тепловоза и более 40 вагонов. Пользователь, опубликовавший видео, подчёркивает, что это «настоящий тепловоз», а не маневровый.
Как писал News.ru, рабочая техника строителей начала передвигаться по рельсам железнодорожной части Крымского моста. Это стало возможным после открытия технического проезда по второму пути, соединившему берега Кубани и Крыма. Строители получили удобный технологический путь, который поможет им завершить строительство пассажирской и грузовой части железнодорожного полотна до конца 2019 года.