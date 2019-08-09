https://static.news.ru/photo/41238ba4-bac5-11e9-9372-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Житель Керчи снял на видео первый товарный поезд, выезжающий с Крымского моста.

Как видно на кадрах, в состав поезда входят два тепловоза и более 40 вагонов. Пользователь, опубликовавший видео, подчёркивает, что это «настоящий тепловоз», а не маневровый.

Как писал News.ru, рабочая техника строителей начала передвигаться по рельсам железнодорожной части Крымского моста. Это стало возможным после открытия технического проезда по второму пути, соединившему берега Кубани и Крыма. Строители получили удобный технологический путь, который поможет им завершить строительство пассажирской и грузовой части железнодорожного полотна до конца 2019 года.