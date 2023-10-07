Появилось видео награждения сына Кадырова звездой Героя Чечни

Фото: vk.com/ramzan

Видео награждения 15-летнего сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова опубликовал Telegram-канал Baza. Звездой Героя Чечни его наградил отец Рамзан Кадыров, у которого есть звание Героя России.

О присвоении звания героя Чечни Адаму Кадырову в пятницу сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. По его словам, сын главы республики в своем возрасте сумел выучить наизусть Коран, заслужив высокое звание «Хафиз». Он также назвал Адама, который приходится ему племянником, «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Министерство внутренних дел России вынесло отказ в возбуждении уголовного дела после избиения подозреваемого в поджоге Корана на улице Волгограда Никиты Журавеля. Решение принято по итогам проверки на основании возраста Адама Кадырова. Видеозапись из СИЗО Грозного, где подросток избивает Журавеля, опубликовал сам Рамзан Кадыров. Тогда Адам Делимханов заявил, что поступок Адама Кадырова является очень гуманным. По его мнению, активист заслуживает «самого жесткого наказания». Депутат назвал сына главы Чечни патриотом и борцом за справедливость.