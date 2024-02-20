Появилось видео с дрифтующим перед полицейскими внедорожником в Петербурге В Петербурге на пять суток арестовали москвича за езду по Дворцовой площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дзержинский суд Санкт-Петербурга поместил на пять суток под арест 19-летнего москвича, устроившего опасные маневры на Дворцовой площади, рассказали в ГУ МВД РФ по региону. Черный Land Cruiser, водитель которого упражнялся в экстремальном вождении, попал на камеры видеонаблюдения, а также был замечен инспекторами ДПС.

Правонарушитель сообщил, что приехал в Петербург на отдых на выходные, остановился в гостинице и взял мамину машину покататься. На главной площади города молодой человек решил устроить эффектные маневры, а видео заезда выложить в свой блог, — рассказали в пресс-службе.

Мужчину проверили на алкоголь и наркотики, тесты показали отрицательные результаты. Внедорожник был изъят и помещен на спецстоянку, поскольку у сотрудников полиции возникли сомнения в подлинности госномеров. Затем в отделении на правонарушителя составили административные протоколы по статьям 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение правил разметки и дорожных знаков» и 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство».

В конце января жители Уфы устроили заезд с пиротехникой, один из них в ходе дрифта врезался в ограждение. На ролики, распространившиеся в соцсетях, обратил внимание мэр города Ратмир Мавлиев. Он опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал недопустимыми такие заезды и призвал водителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что несколько жителей Москвы были привлечены к административной ответственности после дрифта с фейерверками. По ее словам, реакция сотрудников полиции была мгновенной. Все службы сработали четко и слаженно, поэтому нарушители были задержаны менее чем за сутки.