Появились кадры последствий крупного пожара в Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в селе Успенка Вагайского района Тюменской области

В Сети появились кадры крупного пожара, вспыхнувшего в селе Успенка Тюменской области. Ранее там был введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и волонтеры продолжают работать на месте случившегося, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Для ликвидации пожара привлекли самолет Ил-76 МЧС России, а также два вертолета Ми-8 и один Ми-26. Всего к тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8.

Верховой лесной пожар в селе днем 4 мая перекинулся на жилые строения из-за сильных порывов ветра. Из расположенных рядом с лесом жилых домов эвакуировали местных жителей.

Специалисты проводят дополнительную опашку поселков, несмотря на то что пламя было локализовано на площади 3900 кв. метров. К настоящему моменту пожарным удалось отстоять более 1000 жилых домов, повреждены огнем — 13. Волонтеры помогли спастись одной из собак, которая надышалась дымом и теряла сознание.

Ранее стало известно, что ландшафтный пожар стал причиной возгорания полигона бытовых отходов в Тюмени. Остановлен прием отходов на мусоросортировочном заводе. С завода пришлось эвакуировать работников. Власти решают вопрос о месте временного хранения отходов.